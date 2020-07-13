İki yaşındaki Li basketbol yeteneğiyle şaşırtıyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yaşayan iki yaşında Li Modengxian basketbol yeteneğiyle şaşırtıyor. Babasının Li'nin basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla küçük çocuğun takipçi sayısı da arttı. Şu anda sosyal medyada Li'yi takip edenlerin sayısı 400 bini geçmiş durumda... Oğlunun basketbol oynamayı çok sevdiğini anlatan babası ''İlgi en iyi öğretmen. İstediği her şeyi yapabilir. Biz her zaman yanında olacağız.'' dedi.

NTV 13.07.2020 - 14:58 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 15:15

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