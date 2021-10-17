"İlk 24 dakika futbol, sonrasında Süper Lig maçı izledik"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'de Kim Min-jae 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren N Futbol yorumcusu Önder Özen, "İlk 24 dakika futbol, 24'ten sonra Süper Lig maçı izledik" dedi.

Haberler - NTV 17.10.2021 - 21:13 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 03:38

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