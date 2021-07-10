Hikmet Karaman İngiltere - İtalya finalini değerlendirdi
Avrupa futbolunun en büyüğü yarın akşam belli olacak. Gözler artık İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 finalinde. Dev maçı turnuvayı yakından takip eden teknik direktör Hikmet Karaman değerlendirdi. Karaman ayrıca Milli Takımlar Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Emre Belözoğlu'na ilişkin soruları da yanıtladı.
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NTV 10.07.2021 - 16:34| Son Güncelleme : 10.07.2021 - 17:01
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