İngiltere mi, İtalya mı? (2018 Dünya Kupası’nda doğru tercih yapmıştı)

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda zafer kimin olacak? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Rusya’da bir Sibirya kaplanına, İngiltere’de de bir domuz ve bir papağana tahmin için tercih hakkı sunuldu. Bakın hayvanlar hangi ülkeyi seçti.

NTV 11.07.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 09:50

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