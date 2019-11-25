"İranlı Hulk" ABD'de turnuvaya katılacak

Devasa vücudu nedeniyle 'İranlı Hulk' olarak bilinen Sajad Gharibi, Amerika'da düzenlenen Bare Knuckle Fighting Championship'e katılacak. ABD ile İran'ın arasında soğuk rüzgarlar eserken Amerikan şirketin İranlı Hulk'u şampiyonaya davet etmesi dikkat çekti. Yaklaşık 250 kilo ağılığında olan Gharibi'nin olağanüstü büyüklükteki kol ve göğüs kasları nedeniyle haber ajanslarına sık sık haber konusu oluyor. (Dünyanın Haberi, NTV)
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