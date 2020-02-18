İstanbul'da futbol maçında davetsiz misafir kalpleri böyle çaldı
TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Giresunspor maçında sahaya giren köpeğin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Futbolcuların saha dışına çıkarmaya çalıştığı köpeğin ısrarla sahaya girip topu almaya çalışması kameralara yansıdı.
18.02.2020 - 12:23| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 15:57
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