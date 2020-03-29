Jürgen Klopp'u duygulandıran şarkı

İngiltere'de corona virüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri, Liverpool'un sembolik marşı ''Asla yalnız yürümeyeceksin''i söyleyerek motive oluyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen kırmızıların teknik direktörü Jurgen Klopp, gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. İşte o anlar...
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29.03.2020 - 07:55| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 08:04
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