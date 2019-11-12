Juventuslu Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı

Juventus'ta forma giyen Emre Can, Almanya'daki böbrek hastası komşusunun diyaliz makinesi bulamayacağı endişesiyle memlekti Bingöl'e gidemediğini öğrendi. Emre Can bunun üzerine anlamlı bir bağış yaptı. Bir diyaliz makinesi satın aldı ve makineyi "Kiğı Entegre Devlet Hastanesi"ne bağışladı. Yetkililer, ilçenin nüfusu yazın artsa da böbrek hastalarının bir sıkıntı yaşamayacağını, memleketlerini rahatlıkla ziyaret edebileceklerini söylüyor.
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