ABD'de kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi

ABD'de üniversiteler arasında düzenlenen kadın basketbol liginde oynanan Alabama State-Texas Southern müsabakasının sonunda oyuncular birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansıdı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern'ün 81-54 kazandığını duyurdu. Oyunculara verilecek cezaların henüz netlik kazanmadığı belirtildi. O anlar böyle kaydedildi.

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