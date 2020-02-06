ABD'de kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi
ABD'de üniversiteler arasında düzenlenen kadın basketbol liginde oynanan Alabama State-Texas Southern müsabakasının sonunda oyuncular birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansıdı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern'ün 81-54 kazandığını duyurdu. Oyunculara verilecek cezaların henüz netlik kazanmadığı belirtildi. O anlar böyle kaydedildi.
06.02.2020 - 17:24| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 17:38
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