Kaleci ve stoper 3 penaltı kurtardı

TFF 2. Ligde futbol sahalarında ender görünen bir maç sonu yaşandı. Uşakspor kalecisi Ersin Aydın son dakikalarda üst üste iki penaltı kurtarmasına rağmen çizgi  ihlali yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra kaleyi devralan Uşakspor stoperi de gole izin vermeyince ev sahibi sahadan 2-0lık galibiyetle ayrıldı.

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