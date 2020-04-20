Karantina tenis keyfini engelleyemedi

Dünya, salgın nedeniyle izolasyon sürecinde. Sporcular ise bir şekilde antrenmanlarını sürdürmeye çalışıyor. Dünya şampiyonu yüzücü Yuliya Efimova evinin mutfağında kulaç atıyor. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin paylaştığı bir görüntüde ise İtalya'da iki kişi çatıdan çatıya tenis oynuyor.
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NTV 20.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:01
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