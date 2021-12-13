Kırmızı kart gören oyuncu hakeme kafa attı

Bölgesel Amatör Lig’de Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor arasındaki maçta kırmızı kart oyuncu hakeme kafa attı. Maçın 90+5. dakikasında hakem, yedek kulübesinde oturan Sefa Demir’e kırmızı kart gösterdi. Karta sinirlenen oyuncunun hakeme kafa atması üzerine maç tatil edildi. Olayın ardından rapor alan hakem Yasin Kavcıoğlu, oyuncudan şikayetçi oldu. Ünye 1957 Spor Kulübü de, Atatürk’ün ‘‘Ben sporcunun zeki, çevik, ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ sözünü hatırlatarak oyuncunun sözleşmesini fesh ettiklerini açıkladı.
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