Kobe Bryant'ın kızı Gianna kimdir, kaç yaşında?

Kobe Bryant ve Vanessa Laine çiftinin ikinci çocukları olan Gainna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu. 13 yaşında, babası Black Mamba ile kazada hayatını haybeden Gianna basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

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