Kobe Bryant'ın kızı Gianna kimdir, kaç yaşında?

Kobe Bryant ve Vanessa Laine çiftinin ikinci çocukları olan Gainna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu. 13 yaşında, babası Black Mamba ile kazada hayatını haybeden Gianna basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
ntv.com.tr 27.01.2020 - 10:51| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 10:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.