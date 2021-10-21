Konya sokaklarında kullanmayı öğrendiği bisiklet, ABD'nin kapılarını açtı
Konya’da çocukluk yıllarında bisikleti olmasını hayal eden ve buna kavuştuktan sonra da sürekli pedal çevirerek milli sporculuğa kadar ulaşan Ahmet Örken'e (28) tutkusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılarını açtı. Giydiği milli formayla Avrupa şampiyonlukları elde eden Örken, 2022 yılında ABD'deki Wildlife Generation Pro Cycling takımında forma giyecek.
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