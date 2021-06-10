Kuzu şiş ve spagetti yedi, Milli maçın skorunu tahmin etti

Euro 2020’nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı Roma’da İtalya ile karşılacak. 2018 Dünya Kupası’nın galibini doğru bilen ‘Artu ditu’ adlı medyum köpek ise, bu kez İtalya-Türkiye maçının sonucunu tahmin etti. Sevimli köpek, İtalyan ve Türk mutfakları arasında seçim yapmakta hayli zorlandı. Önce Türkiye’nin galibiyetini temsil eden kuzu şişi ardından da İtalya’yı sembolize eden bolonez spagettiyi yiyen sevimli köpek, maçın berabere biteceğini tahmin etti. Artu ditu’nun ilk seçiminde doğru tahmin ettiğini umarak  Milli Takım’a başarılar diliyoruz.

NTV 10.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 10.06.2021 - 17:32

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