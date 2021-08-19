Linç edileceğini düşünen hakem silah çekti

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.
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İHA 19.08.2021 - 05:52| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 05:59
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