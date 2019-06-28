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Lucescu'ya da mikrofon diye pet şişe uzattılar (İkinci Emre Belözoğlu vakası)
28.06.2019 - 13:01

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'nın U-21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya 4-2 yenildiği karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken sevimsiz bir sürprizle karşılaştı. Maçın oynandığı Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Luce'ye genç bir taraftar, mikrofon yerine plastik şişe uzattı. A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'ya 2-1 yendiği mücadele öncesinde havaalanında Emre Belözoğlu'na bulaşık fırçası uzatılmasını hatırlatan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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