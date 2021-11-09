Maç oynanırken takım arkadaşını böyle tekmeledi

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında kavga etti. Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi. İki oyuncuyu teknik heyet ve arkadaşları birbirinden ayırdı. Hakem, iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 11:58

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