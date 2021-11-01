Maç sırasında kaleciyi arı soktu

Amatör Lig’de Burdur ekibi Maküspor ile Denizli temsilcisi Bağbaşı Zeytinköyspor maçında kaleciyi arı soktu. Maçın 11. dakikasında Zeytinköyspor’un kalecisi Oğuzhan’ı sol omzundan arı sokunca oyun durdu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Oğuzhan, taraftarın alkışları arasında kalesine döndü. Bağbaşı Zeytinköyspor, maçın son dakikasında Oğuzhan’ın kurtaramadığı gol nedeniyle sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 11:57

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