Maç sırasında sahaya inen paraşütçüye sarı kart!

Polonya’da oynanan Olimpiya Elblag ve Primavera Barzevo maçında ilginç bir olay yaşandı. Maç sırasında sahaya bir paraşütçü indi. Maçı anlatan spiker, bu ilginç olayı kahkahalarla izlerken hakem hemen maçı durdurdu. Herkesin şaşkın bakışları arasında paraşütçünün yanına giden hakem, ‘sarı kart’ gösterdi. Paraşütçü bir görevli eşliğinde sahayı terk etti.

NTV 09.06.2021 - 17:33 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 17:43

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