Maç sırasında sahaya inen paraşütçüye sarı kart!

Polonya’da oynanan Olimpiya Elblag ve Primavera Barzevo maçında ilginç bir olay yaşandı. Maç sırasında sahaya bir paraşütçü indi. Maçı anlatan spiker, bu ilginç olayı kahkahalarla izlerken hakem hemen maçı durdurdu. Herkesin şaşkın bakışları arasında paraşütçünün yanına giden hakem, ‘sarı kart’ gösterdi. Paraşütçü bir görevli eşliğinde sahayı terk etti.
Abone ol
Paylaş
NTV 09.06.2021 - 17:33| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 17:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.