Manchester City stadyumu hastaneye dönüşüyor

Spor dünyası, corona virüs seferberliğine stadyumlarını hastaneye çevirerek destek veriyor. Premier Lig takımlarından Manchester City, 55 bin kişilik Etihad Stadı'nı sağlık bakanlığının hizmetine sundu.

NTV 30.03.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 16:32

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER