Manchester City stadyumu hastaneye dönüşüyor

Spor dünyası, corona virüs seferberliğine stadyumlarını hastaneye çevirerek destek veriyor. Premier Lig takımlarından Manchester City, 55 bin kişilik Etihad Stadı'nı sağlık bakanlığının hizmetine sundu.
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NTV 30.03.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 16:32
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