Manchester United Çin'den aldığı futbolcusunun corona virüsü nedeniyle tesise girişini yasakladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Çin Süper Lig takımı Shanghai Shenhua'dan devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo'nun olası bir Covid19 (Corona virüs) taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, canlı yayında konuya ilişkin son durumu aktardı.
13.02.2020 - 17:24| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 17:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.