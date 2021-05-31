Moto3'te kaza geçiren 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Moto3’te kaza geçiren 19 yaşındaki sürücü Jason Dupasquier hayatını kaybetti. Kaza, İtalya’daki yarışın sıralama turlarında yaşandı. Virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere savrulan Dupasquier, uzun süre hareketsiz kaldı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan İsviçreli sürücü kurtarılamadı. Dupasquier, Moto3 kariyerine geçen yıl başlamıştı.

Ntvspor 31.05.2021 - 11:06 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 11:14

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