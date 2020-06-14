Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyon için, "Muslera oyun kurallarından gitti. Pozisyonun kasetinin de muhakkak kural koyuculara gönderilmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.
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NTV Haber 14.06.2020 - 23:30| Son Güncelleme : 14.06.2020 - 23:42
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