NTV kamerası Shane Larkin’de

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’in yurda dönüş yolculuğu unutulmaz görüntülere sahne oldu. Uçaktaki NTV ekibinden kamerayı alan yıldız basketbolcu Shane Larkin, özel röportajlarıyla tarihi zaferin nabzını tuttu. (Haber:Rafet Topçu)
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Ntvspor 01.06.2021 - 12:38| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 12:46
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