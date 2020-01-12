"Öküz altında buzağı aranmasını doğru bulmuyorum ama..."

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını %100 Futbol yayınında değerlendirdi. Dilmen, "Çok siyaset içerisinde konuşmak zorunda hissetti belki de. Bu kadar öküz altında buzağı aranmasını doğru bulmuyorum ama bunun yegane sebebinin federasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

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