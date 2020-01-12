"Öküz altında buzağı aranmasını doğru bulmuyorum ama..."
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını %100 Futbol yayınında değerlendirdi. Dilmen, "Çok siyaset içerisinde konuşmak zorunda hissetti belki de. Bu kadar öküz altında buzağı aranmasını doğru bulmuyorum ama bunun yegane sebebinin federasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.
NTV 12.01.2020 - 21:48| Son Güncelleme : 12.01.2020 - 21:52
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