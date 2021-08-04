Olimpiyat şampiyonu NTV'de

Türkiye'nin okçuluktaki ilk olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, kariyer hikayesini NTV yayınında anlattı. Çocukluğundan beri detaylı bir planlamayla bu başarıya ulaştığını vurgulayan Milli sporcu, meşhur galibiyet hareketini de yaptı.
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NTV 04.08.2021 - 13:29| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 13:37
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