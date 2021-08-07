Olimpiyat şampiyonu NTV'de: Çocukluk hayalimi avuçlarımda tutuyorum
Bugün kazandığı Olimpiyat şampiyonluğu ile Türk spor tarihine geçen Busenaz Sürmeneli NTV’nin konuğu oldu. İnanılmaz mutlu olduğunu söyleyen Sürmeneli ‘‘Çocukluk hayalimi avuçlarımın içinde tutuyorum. Olimpiyatlarda tarih yazıyoruz, kadın boksuna bakış açını değiştirdiğim için çok mutluyum. Bu zor günlerde umut ışığı olabildiysem ne mutlu bana’’ dedi.
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NTV 07.08.2021 - 16:30| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 16:35
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