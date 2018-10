"Skor için üzül ama oyun için üzülme”

04.10.2018 - 10:30

Rıdvan Dilmen, Sporun Not Defteri programında Porto-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, “Maçın özeti 83.dakikada Porto gol kaçırınca böylesine tecrübeli bir kaleci olan Casillas’ın kendini yere bırakması her an golü yiyebiliriz neden atmadın serzenişiydi” dedi.