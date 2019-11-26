Rum takımı Türk hakem istemedi, UEFA itirazı kabul etti

Kıbrıs sorunu futbola da gölge düşürdü. Rum APOEL Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Avrupa ligi karşılaşmasını yönetecek Türk hakem Halis Özkahya'ya ve yardımcılarına itiraz ederek hakem değişikliği talebinde bulundu. UEFA bu talebi kabul etti. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, canlı yayında olaya ilişkin ayrıntıları aktardı.

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