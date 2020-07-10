Rusya’da 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü
Rusya’nın başkenti Moskova’nın doğusunda bulunan Orekhovo-Zuevo kentinde 6 Temmuz tarihinde Znamya Truda futbol takımında kalecilik yapan 16 yaşındaki İvan Zaborovskovo’nun tek başına antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü. Genç kaleci olayda ağır yaralandı. Sahada bulunan kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde Zaborovskovo’nun topa vurduğu sırada üzerine yıldırım düştüğü görülüyor. Genç kaleci, yıldırımın düşmesi ile yere yığılırken, saha kenarındaki arkadaşları genç kaleciye ilk müdahaleyi yaptı.
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İHA 10.07.2020 - 05:37| Son Güncelleme : 10.07.2020 - 05:49
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