Şahika Ercümen’den yeni bir dünya rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra ‘‘Çok mutluyum. Cumhuriyet’in 98. yıl dönümüne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Mehmetçiğe ithaf etmek istiyorum’’ dedi.
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