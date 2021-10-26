Şahika Ercümen’den yeni bir dünya rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra ‘‘Çok mutluyum. Cumhuriyet’in 98. yıl dönümüne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Mehmetçiğe ithaf etmek istiyorum’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 12:41 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 12:57

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