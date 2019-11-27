Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu
Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor takımının teknik direktörlüğünü yapan ve aynı zamanda apartman görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Mezher Tekçi, maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Maç esnasında yaptığı hareketleri bazı ünlü teknik direktörlere benzetilince Tekçi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. (Star Haber)
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