Şampiyon Anadolu Efes İstanbul'da

Euroleague’de 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes, Almanya’dan İstanbul’a döndü. Köln’ün ev sahipliği yaptığı dörtlü finalde önce CSKA Moskova’yı yenen lacivert-beyazlılar, finalde de Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek Avrupa’nın en büyük kupasının sahibi oldu. Başantrenör Ergin Ataman ‘Söz vermiştik, yerine getirdik, gururluyuz’’ dedi.
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NTV 31.05.2021 - 16:49| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 17:03
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