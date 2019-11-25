Samsun'da çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi

Samsunspor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 kimsesiz çocuğu maça davet etti. Bu davet için Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin bir hazırlığı vardı. Çocuklara maç sırasında sürpriz yapıldı. İşte o görüntüler...
25.11.2019 - 09:53| Son Güncelleme : 25.11.2019 - 09:57
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