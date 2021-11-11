Sıcak hava balonunda dünya rekoru: Ayakta durdu

28 yaşındaki Fransız baloncu Remi Ouvrard, 4 bin 16 metre yükseklikte sıcak hava balonunun üzerinde durarak rekor kırdı. Balonun üzerine tırmanarak ayakta duran Ouvrard, gökyüzünde rekor kırdığı anları kamerasıyla kaydetti. Ouvrard’ın ‘Telethon’ adlı bağış toplama etkinliğine katkı sağlamak için çıktığı balonun kontrolünü de babası sağladı. Şimdiden gelecek yıla hazırlandığını söyleyen Fransız baloncu ‘‘Her şey çok iyi gitti. Ekip olarak çok mutluyuz’’ dedi. Bir önceki rekor ise 3 bin 637 metreydi.
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