Sizce en korkutan düşüş hangisi?

Dünya Sörf Ligi, yılın en iyi düşüşünü belirlemeye hazırlanıyor. Ödül için 5 aday var. Amansız okyanuslarda metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuşan 5 sporcudan
hangisinin ödül alacağı 27 Temmuz'da belli olacak.

NTV 21.07.2020 - 17:27 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 17:47

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