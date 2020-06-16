Spor salonlarında yeni kriterler

Spor salonları 1 Haziran'da yeni önlemler eşliğinde açıldı. Hatta birçok salon ek önlemler de aldı. Başta temizlik ve havalandırma olmak üzere tüm koşullar Corona virüse karşı yeniden düzenlendi. Spor salonlarında alınan önlemleri D-Gym Genel Müdürü Seçkin Aydın anlattı.
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NTV Haber 16.06.2020 - 20:52| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 20:58
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