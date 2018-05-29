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Spor Toto Süper Lig'de seyirci sayısı oranları (Bilet geliri yüzde 77 arttı)
29.05.2018 - 12:50

2017-2018 futbol sezonu geride kalırken, Spor Toto Süper Lig’de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarını 2016-2017 futbol sezonunda 2.7 milyon kişi stadyumlarda izlerken bu sezon seyirci sayısı yüzde 43 oranında artarak 3.9 milyona ulaştı. Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821’e yükseldi. Hem yeni stadyumuna kavuşan hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran ekibi oldu. Gökay Otyam, konuya ilişkin ayrıntıları NTV Piyasa Ekranı'nda aktardı.

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