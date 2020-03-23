Sporcuların ev performansları

Corona virüs mücadelesinin başlıca unsurlarından sosyal mesafe ilkesini hatırlatmak için sporcular ''Evde kal'' çağrısı yapıyor. Dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim Çolak, Olimpiyat Oyunları'na annesiyle yaptığı ev egzersizleri ile hazırlanırken, Cristiano Ronaldo ise çocuklarına el temizliği eğitimi vermeyi ihmal etmedi.
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NTV 23.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 11:00
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