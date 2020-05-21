Süper Lig için 12 Haziran kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma konusunda kulüplerle fikir birliğine vardıklarını söyledi. Ligin geleceği ile ilgili son kararsa 28 Mayıs'ta verilecek.
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NTV 21.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 09:21
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