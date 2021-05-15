Süper Lig şampiyonunu averaj farkı mı belirleyecek?

Süper Ligde tarihin en uzun sezonu unutulmaz bir sonla bitecek. Bugün akşam oynanacak maçlar öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla zirvede. Fenerbahçe ise rakiplerinin 2 puan gerisinde. Üç takımın da şampiyonluk umuduyla gireceği final haftasını NTV Spor Servisinden Emek Ege değerlendirdi.

NTV 15.05.2021 - 11:08 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 11:55

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