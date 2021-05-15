Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli oluyor

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek... 42 haftalık maratonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.
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NTV 15.05.2021 - 11:17| Son Güncelleme : 15.05.2021 - 11:27
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