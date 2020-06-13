Süper Lig'e sessiz dönüş

Futbol heyecanı 87 gün aradan sonra yeniden başladı. Virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz başlayan ligde, iki karşılaşma oynandı. İstanbul'da Fenerbahçe Kayserispor ile, İzmir'de de lider Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Fenerbahçe rakibini 2-1, Trabzonspor da 3-1 yendi.
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NTV 13.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 13.06.2020 - 08:57
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