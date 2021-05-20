Takımı satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı
Çinli bir iş adamı 2. lig takımlarından Zibo Kuju’yu satın aldı ve 126 kg ağırlığında olan oğlunu forvet olarak oynatmaya başladı. 7 numaralı formayla sahaya çıkan Şihua He, kısa kalan pasları, top kayıpları ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çekiyor. He’nin takımı 5 maçta yalnızca 2 gol atarak 1 puan toplayabildi.
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Ntvspor 20.05.2021 - 10:52| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 11:18
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