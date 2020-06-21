"Takımlar 2 yıldır Fenerbahçe'yi her yerde yenebiliriz diye düşünüyor"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği karşılaşmayı %100 Futbol yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Takımlar 2 yıldır Fenerbahçe'yi her yerde yenebiliriz diye düşünüyor. Fenerbahçe'nin en kötü tarafı bu" dedi.

NTV 21.06.2020 - 20:39 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 20:59

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