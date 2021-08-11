Tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu NTV'de:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda, kadın boksunda Türkiye’ye ilk madalyayı getirerek tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu, NTV canlı yayınına konuk oldu. 51 kiloda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu ‘‘Çok gururluyuz ama madalyanın gümüş olmasından dolayı biraz buruk hissediyoruz. Tokyo’dayken tam olarak anlamamışım, gerçekten önemli bir şey başardığımı gelince anladım’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.08.2021 - 12:34| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 12:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.