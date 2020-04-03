TFF'nin ''Haziran ayından önce futbol yok'' açıklamasını Rıdvan Dilmen yorumladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin başlama süreciyle ilgili açıklama yaptı. TFF, mayıs ayının ilk haftasında sürecin yeniden değerlendirileceğini, hazırlık süreci göz önüne alındığında liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu. NTV ve Yüzde Yüz Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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NTV 03.04.2020 - 12:56| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 13:38
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