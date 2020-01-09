TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda geri dönüşüme uygun yatak hazırlandı
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcuları "kartondan yataklar" bekliyor. Organizatörlerin amacı, çevre kirliliğini azaltmak. Sporcular ve antrenörlerinin konaklayacağı olimpiyat köyünde, 18 bin kişinin olması bekleniyor. Olimpiyatların açılış seramonisi 24 Temmuz'da yapılacak.
09.01.2020 - 15:49| Son Güncelleme : 09.01.2020 - 15:50
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