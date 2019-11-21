Topa kafayla vurmak yasaklanır mı? (İskoçya'da yeni düzenleme)
Futbolda toplara kafa ile vurmak önümüzdeki yıllarda tarih olabilir. zira yapılan bir araştırmayla uzun yıllar futbol oynayanlarda Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskinin 5 kat fazla olduğu ortaya çıktı. İskoçya'da 11 yaş altı futbol oynayan çocukların antrenmanlarda toplara kafayla vurması yasaklandı. haberin detaylarını NTV Strazburg Temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
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